Feyza Sevil Güngör’den canlandırdığı ‘Oylum’ karakterine tavsiyeler: Yaşadıkların zor ama sen çok güçlüsün

Atv dizisi 'Aldatmak' perşembe akşamları beğeni ile izlenmeye devam ediyor. Dizide yaşadığı çıkmazlar ile kendisini zorlu süreçler içerisinde bulan 'Oylum'a gerçek hayattan tavsiyeler geldi. Başarılı oyuncu Feyza Sevil Güngör, canlandırdığı 'Oylum' karakterine seslendi. "Oylum ile bir konuşma fırsatı yakalasanız neler söylemek istersiniz?" diye sorulan Feyza Sevil Güngör, şöyle yanıt verdi: "Oylum'a yaşadığı her şeyi gördüğümü, yaşadıklarının çok zor olduğunun farkında olduğumu ama kendisinin sandığından daha güçlü olduğunu söylemek isterdim. Başkalarından önce kendine ihtiyacı olduğunu söylerdim. Yalnız kalmaktan korktuğunu ama bu yalnızlığı, başkalarının sağlayacağı güvenli alanlarla yok edemeyeceğini bilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."Oylum ile yoğun bir bağ kuran Güngör sözlerine şöyle devam etti: "Hayatı boyunca hayalleri uğruna göremediği desteği bir başkasında gördüğünde karşı koyamadığı bir hisle, zaafla, mücadele etmeyi bırakıp, destek olan kişilere duyduğu minnetle hayati kararlar almaması gerektiğini söylerdim. Minnet, aşk, şefkat, güven, tutku bunlar birbirinden başka duygular. Birinin olması diğerlerinin de geleceği anlamına gelmiyor."