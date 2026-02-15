İki dev ses Eiyad’da buluştu

Orta Doğu
'nun iki güçlü sesi, Ebru Gündeş
ve Assala Riyad'da bir araya geldi. Türk müziğinin yıldız ismi Ebru Gündeş, Riyad Season etkinliklerinin final konserinde Orta Doğu'nun kraliçesi Assala'nın sahnesine konuk oldu. 15 bin kişilik Mohammed Abdo Theater konser salonunda alkışlar eşliğinde sahneye gelen Gündeş'in Assala'yla yaptığı düetler unutulmaz anlara sahne oldu. İkili; Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' ve Assala'nın 'Aktar' isimli şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Sonrasında bir şarkı daha söyleyen Gündeş, sahneden yine alkışlar eşliğinde ayrıldı.