İki kulağım duymuyor cihaz kullanıyorum

Magazin dünyasının ünlü isimleri Mehmet Emin Ağaç ve Serhat Ağaç ev sahipliğinde işitme sağlığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği gecede buluştu. Etkinliğe katılanlar arasında Tuba Ünsal, Erkan Can ve Güven Kıraç da vardı.

'PSİKOLOJİYİ BOZUYOR'

50 işitme kayıplı çocuğa işitme cihazı desteğinin sağlandığı gecede konuşan Erkan Can, kendisinin de duyma sorunu yaşadığını söyledi: "Benim iki taraf da duymuyor. Kulağımda bir aletim var. O yüzden onları çok iyi anlıyorum. Duymadığın zaman sinirli oluyorsun, agresif oluyorsun, söyleneni anlamıyorsun. Tabii ki biz yetişkin olduğumuz için tolere ediyoruz ama bu durum çocukların psikolojisini bozuyor. Bir firmanın böyle bir destek sağlaması parayla ölçülemez bir şey, tarifi de mümkün değil. Bunun rakamsal bir karşılığı gerçekten yok. Bu çok ruhani bir şey yani. Bağışlar iyidir, güzel duygularımızı besler. Bağış yapmak, bu bağış gecesinde bulunmak benim için de onur verici."