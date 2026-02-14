Mimari hafızanın içinde yarım asırlık yolculuk

DÜNYACA ünlü sanatçı Ahmet Ertuğ'un fotoğraf sergisi 'Beyond the Vanishing Point', Trendyol Sanat'ın katkılarıyla 21 Şubat'ta Venedik'te, Avrupa'nın en prestijli sanat merkezlerinden Le Stanze della Fotografia'da açılacak. Ayasofya'dan Pantheon'a uzanan 29 büyük boyutta basılmış fotoğraf ile Doğu ile Batı arasında tarihsel mimari bir bağ kuran sergi, erişimi kısıtlı veya gizli kalmış mekanların derinliklerini sanatseverlerle buluşturuyor. Türkiye'nin kültürel mirasını ve mimarisini dünyaya tanıtan Ertuğ, sergi ile ilgili olarak şunları ifade etti: "Elli yılı aşkın süredir çalışmalarımı Avrupa, Akdeniz ve ötesindeki mimari ve kültürel mirası fotoğraflamaya adadım. İnsan yaratıcılığının, hafızanın ve tarihin kesiştiği mekânlara odaklandım. Bu kareler, mimarinin hem sürekliliği hem dönüşümü nasıl bünyesinde taşıdığını görünür kılıyor."

