Mualla, oylum’u evden kovdu

Atv dizisi Aldatmak'ın dün akşam ekrana gelen 41'inci bölümü AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Bölümde; Güzide hastanede karışan evladının izini sürmeye devam ederken eline oğlu olma ihtimali olan bir isim geçti. Tarık'la birlikte buldukları adrese gidince karşılarına çıkan kişi DNA testi karşılığında para isteyince ikili büyük bir şok yaşadı. Tolga'nın, Kahraman'ın Oylum'a karşı bir şeyler hissettiğini söylemesi Oylum'u şok ederken olaylara şahit olan Nazan'ın ise gerçekler gözünden kaçmadı. Tolga, kendine dahi itiraf edemediği duygularını yüzüne vurunca Kahraman bu durumu Nazan'dan daha fazla gizleyemedi. Kahraman ve Tolga kavgasından haberdar olan Mualla öfkeden deliye döndü. Oylum'u suçlayan Mualla, bebeği elinden alarak Oylum'u evden kovdu.