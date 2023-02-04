Mutfak Bahane’de gözyaşları sel oldu

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane'de heyecan dinmiyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden programın hafta finalinde duygusal anlar yaşandı. Fenomen gelin Zeynep herkesi korkuttu. Yedi buçuk aylık hamile olan ve yemek yaptığı sırada fenalaşan Zeynep, büyük panik yarattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yüksek tansiyonu düşürülen Zeynep'in yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu oldu. Üç çocuğuna olan özlemi ile herkesi gözyaşlarına boğan yabancı gelin Burul ise hayaline kavuştu.