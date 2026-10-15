Müzik dünyasında yeni tartışma! Serkan Kaya oyuncular için bakın ne söyledi

Müzik dünyasında kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serkan Kaya, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı, sahneye çıkmadan hemen önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Bizim Türk temel kültürümüzde arabesk var. Arabesk müzik hiçbir zaman bitmez, her zaman yükselişte olan ve toplumda karşılığı çok güçlü olan bir türdür."
Kaya, müziğin bu dalının Türk insanının ruhuna dokunmaya devam edeceğini altını çizerek söyledi.
Oyuncuların sahneye çıkıp şarkı söylemeleri, Serkan Kaya'ya soruldu. Oyuncuların müzik sektörüne adım atmasıyla ilgili soruya içten bir yanıt veren Kaya şunları söyledi:
"Eğer toplum beğeniyorsa ben bir şey diyemem. İnsanlar dinliyorsa, beğeniyorsa oyuncular da elbette şarkı söyleyebilir."
Sahnede ve günlük hayatında sıklıkla tercih ettiği siyah kombinlerin ardındaki gizli kahramanı açıklayan Serkan Kaya, merhum modacıyla arasında
Nur Yerlitaş'ın stil tavsiyesini hiç unutmadığını belirten ünlü şarkıcı, ifadesinde şunları söyledi:
"Sen kesinlikle siyah giy, siyah sana çok yakışıyor" demişti.
Habertürk'te yer alan habere göre Serkan Kaya, röportajın ardından alkışlar eşliğinde Harbiye sahnesine çıkarak gece boyunca en sevilen hit parçalarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.
1977 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Serkan Kaya, Türk arabesk ve fantezi müziğin öne çıkan besteci ve yorumcularından biridir.
Okul yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, 2000'li yıllardan itibaren çıkardığı albümler ve seslendirdiği popüler şarkılarla geniş kitlelerce tanınmıştır.