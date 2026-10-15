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Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:39 Son Güncelleme: 15.10.2026 11:53

Müzik dünyasında yeni tartışma! Serkan Kaya oyuncular için bakın ne söyledi

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Serkan Kaya, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nda sevenleriyle bir araya gelerek unutulmaz bir geceye imza attı. Büyük konser öncesinde kameraların karşısına geçen ünlü şarkıcı; oyuncuların şarkıcılık hamlelerinden, arabesk müziğin kültürel yükselişine ve merhum modacı Nur Yerlitaş ile arasındaki duygusal diyaloğa kadar önemli açıklamalarda bulundu.

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ZEHRA DEMİROK Günaydın
Müzik dünyasında yeni tartışma! Serkan Kaya oyuncular için bakın ne söyledi
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Müzik dünyasında kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serkan Kaya, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı, sahneye çıkmadan hemen önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun zamanadır Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde yer almadığının farkında olduğunu dile getiren Kaya, heyecanını ve özlemini şu sözlerle dile getirdi:

"Evet, farkındayım. Biraz uzun bir ara verdik ama bu akşam burada, bu büyülü atmosferde sevenlerimizle kucaklaşarak bu arayı tamamen kapatacağız."

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"ARABESK BİZİM TEMEL KÜLTÜRÜMÜZDE VAR!"

Son dönemde genç kuşak başta olmak üzere tüm müzik dünyasında arabesk müziğe artan ilgi hakkında değerlendirmelerde bulunan Serkan Kaya, bu durumun bir sürpriz olmadığını vurguladı.

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"Bizim Türk temel kültürümüzde arabesk var. Arabesk müzik hiçbir zaman bitmez, her zaman yükselişte olan ve toplumda karşılığı çok güçlü olan bir türdür."

Kaya, müziğin bu dalının Türk insanının ruhuna dokunmaya devam edeceğini altını çizerek söyledi.

OYUNCULARIN ŞARKICI OLMASINA NE DEDİ?

Oyuncuların sahneye çıkıp şarkı söylemeleri, Serkan Kaya'ya soruldu. Oyuncuların müzik sektörüne adım atmasıyla ilgili soruya içten bir yanıt veren Kaya şunları söyledi:

"Eğer toplum beğeniyorsa ben bir şey diyemem. İnsanlar dinliyorsa, beğeniyorsa oyuncular da elbette şarkı söyleyebilir."

RAHMETLİ NUR YERLİTAŞ İTİRAFI

Sahnede ve günlük hayatında sıklıkla tercih ettiği siyah kombinlerin ardındaki gizli kahramanı açıklayan Serkan Kaya, merhum modacıyla arasında

Nur Yerlitaş'ın stil tavsiyesini hiç unutmadığını belirten ünlü şarkıcı, ifadesinde şunları söyledi:

"Sen kesinlikle siyah giy, siyah sana çok yakışıyor" demişti.

Habertürk'te yer alan habere göre Serkan Kaya, röportajın ardından alkışlar eşliğinde Harbiye sahnesine çıkarak gece boyunca en sevilen hit parçalarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

SERKAN KAYA KİMDİR?

1977 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Serkan Kaya, Türk arabesk ve fantezi müziğin öne çıkan besteci ve yorumcularından biridir.

Okul yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, 2000'li yıllardan itibaren çıkardığı albümler ve seslendirdiği popüler şarkılarla geniş kitlelerce tanınmıştır.

Bestelediği eserler birçok ünlü isim tarafından da seslendirilen Serkan Kaya, güçlü sahne performansları ve müzik kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam etmektedir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Müzik dünyasında yeni tartışma! Serkan Kaya oyuncular için bakın ne söyledi
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