Müzik dünyasında yeni tartışma! Serkan Kaya oyuncular için bakın ne söyledi

Uzun zamanadır Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde yer almadığının farkında olduğunu dile getiren Kaya, heyecanını ve özlemini şu sözlerle dile getirdi:

"Evet, farkındayım. Biraz uzun bir ara verdik ama bu akşam burada, bu büyülü atmosferde sevenlerimizle kucaklaşarak bu arayı tamamen kapatacağız."