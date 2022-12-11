‘Nina’ seyirciyi Broadway’e götürdü

Bulgar dans topluluğu Avrupa'daki ilk turnesini geçtiğimiz günlerde Türkiye'de gerçekleştirdi. Kostümleri, müzikleri ve göz alıcı dansları ile tüm dünyada adından söz ettiren 'Nina', İstanbul ve Ankara'da da büyük beğeni topladı. Seyirciyi, Broadway kabare dünyasına götüren gösteri, tam not aldı. Betina Dimitrova (Nina), Vasil Zolumov ve Teya Radeva'nın baş dansçı olduğu kalabalık bir ekip tarafından sahnelenen gösteri, meselelerini kendi çözmeyi tercih eden sıradan bir kızın hikayesini konu alıyor.