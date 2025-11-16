Ölüm nedenini kızı açıkladı: Kalbi dayanmadı

Usta sanatçı Muazzez Abacı'nın vefatının ardından kızı Aslı Saba Abacı, annesinin son günlerine dair detaylı bir açıklama yaptı. Yoğun bakım sürecini anlatan Aslı Abacı, annesinin hastaneye ilk gittiklerinde kendisine yöneltilen, "Gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi?" sorularına hiç düşünmeden, "Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz" dediğini belirterek, "Öyle hayat doluydu" sözleriyle duygulandı.Aslı Abacı, iki hafta önce annesini kalp krizi nedeniyle hastaneye götürdüklerini, hemen anjiyo yapıldığını ve damarın açıldığını söyledi. İlk günlerin umut verici geçtiğini dile getiren Abacı, "Bir iki gün çok güzeldi, gayet iyiydi. Fakat anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Böbrek ve kalp bir şekilde anlaşamadı. Yoğun bakıma almak zorunda kaldık" dedi. Yoğun bakımdayken de sık sık görüştüklerini belirten Aslı Abacı, yaşanan hızlı kötüleşmeyi, "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde çok zorlanmış. Özellikle kalbi dayanamamış maalesef kaybettik" sözleriyle anlattı.Hastaneye yönelik ihmale dair sorulara da değinen Abacı, "Yapılan hiçbir şey kasıtlı değildi. Anjiyo sonrası böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Annem antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı" açıklamasında bulundu. Annesine her gün, "İstersen eve gidelim" dediğini, ancak Muazzez Abacı'nın kalmayı tercih ettiğini belirterek, "Bu kalp krizi çok zormuş demişti" ifadelerini kullandı.