Onbir yapımcı festivalden çekildi

FİLİSTİN'E destek verenlerin susturulduğunu söyleyen 11 yapımcı, Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali'nden çekilme kararı aldı. BBC Türkçe'nin haberine göre; Filistin'i destekleyen bir grup sahnede, "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankart açtı. Eylem, İsrailli yapımcıların tepkisini çekti, bu sloganın ülkelerini yıkmayı hedeflediğini savunarak buna izin verilmesini kınadılar. İsrail'in tepkisi üzerine, festival komitesi özür diledi. Ardından 11 film yapımcısı, "Filistin yanlısı aktivistlerin susturulmak istendiğini" belirtip festivalden çekildi.