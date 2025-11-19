‘Öp Elimi’ sete çıkıyor!

Yapımını Sinehane'nin üstlendiği, senaryosunu Onay Durgun'un yazdığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı 'Öp Elimi' filmi sete çıkıyor. Başrollerinde Safa Sarı ve İsmail Demirci'nin yer aldığı film; mahalle kültüründen yola çıkan, iki kardeşin sınıf farkı, gurur, para ve sevgi arasındaki çatışmasını bir aile komedisi ekseninde anlatıyor.

Filmde fakir ama gururlu Tolga, yıllar içinde zenginleşmiş abisi Mehmet ile yıllardır küstür ve babalarının 'Barışın' vasiyetini bir türlü yerine getiremez. Abi-kardeş ilişkisini hem duygusal hem mizahi bir zeminde işleyen filmde, abiyi İsmail Demirci, kardeşi Tolga'yı ise Safa Sarı canlandırıyor. 'Öp Elimi'de Zeynep Çamcı, Özgür Emre Yıldırım, Mehmet Güzel, Cemil Şahin, Aykut Engin ve Osman Alkaş da yer alıyor.