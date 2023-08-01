Serap’ın planları bir bir işliyor!

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan 'Üvey Anne', 6. bölümüyle izleyici ile buluştu. Dizide Faruk kızını almaya geldiğinde Serap ile yakınlaştı ve kendini Serap ile öpüşürken buldu. Tam bu sırada Mete eve girdi ve bu olaya şahit oldu. Serap'ın evinin yedek anahtarının Mete'de oluşu eskiden Serap ile birlikte olduğunu ortaya çıkardı. Serap Faruk'a bu durumu açıklamak için bir plan yaptı. Asistanı Esra Mete ile birlikte olanın kendisi olduğunu ve Serap ile Mete'nin alakası olmadığını Faruk'a anlattı. Nisan, Naz'ın ısrarlarıyla Cem ile birlikte Serap'a gitti ve eve geri dönmesini teklif etti ancak Serap teklifi kabul etmedi. Nisan Cem'e Serap ve babası arasında bir yakınlaşma hissettiğini söyledi.