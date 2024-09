HADİSE, Türkiye turnesi kapsamında dün gece Denizli Açık Hava Tiyatrosu sahnesindeydi. 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'Şampiyon', 'Stir Me Up', 'Yaz Günü' gibi hitlerini dans performansıyla sahneye taşıyan Hadise, iki saat sahnede kaldı. Konserinin sonunda ayakta alkışlanan şarkıcı, "Her geldiğimde çok güzel karşılıyorsunuz Denizli. Sizlerle tam oluyoruz" dedi.