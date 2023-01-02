Şoförü kaçtı Diagne kaldı

Galatasaray'ın eski, Fatih Karagümrük'ün yeni futbolcusu Mbaye Diagne, önceki akşam ilginç bir olay yaşadı. Golcü futbolcu eğlenmek için lüks aracıyla Ataşehir'e gitti. Diagne şoförüne beklemesi talimatını vererek mekana girdi. Ancak saatler geçmesine rağmen futbolcu dönmeyince duruma sinirlenen şoförü araçla birlikte kayıplara karıştı.SAATLER sonra mekandan çıkan futbolcu, aracını göremeyince şoförünü aradı. Ancak ona ulaşamadı. Araçla birlikte özel eşyaları da giden Diagne, yakındaki bir ekmek fırınına gitti. Burada saatlerce oturup şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına polisler koştu. Bu arada şoför sık sık gittiği Ümraniye'deki evde de bulunamadı. Diagne, karakola giderek şoföründen şikayetçi oldu.