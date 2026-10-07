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Giriş Tarihi: 7.10.2026 08:59 Son Güncelleme: 7.10.2026 09:43

Sosyetik güzel Derin Mermerci’nin yalısına vapur çarptı! "Verilmiş sadakamız varmış”

Sosyetik güzel Derin Mermerci’nin Boğaz’daki yalısına vapur çarptı. Çarpmanın ardından yaşananları paylaşan Mermerci, “Çok şükür, bin şükür… Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.

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Sosyetik güzel Derin Mermerci’nin yalısına vapur çarptı! Verilmiş sadakamız varmış
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Boğaz'daki tarihi yalısıyla gündeme gelen sosyetik güzel Derin Mermerci'nin Vaniköy'de bulunan yalısına yolcu vapuru çarptı.

Derin Mermerci'nin yalısına vapur çarptı! Korkunç anları sosyal medya hesabında paylaştı | Video

Yalı hayatıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarla da sosyal medyada gündem olan Mermerci'nin yalısında ve iskelenin önünde bağlı bulunan teknede hasar meydana geldi. Yaşanan kaza ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri Instagram hikâyesinde takipçileriyle paylaşan Mermerci, kazanın nasıl gerçekleştiğini de gözler önüne serdi.

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Dalgaları köpürterek iskeleye yaklaşan yolcu vapurunun önce yalıya bağlı tekneye, ardından iskelenin bulunduğu bölüme çarptığı anlar görüntülere yansıdı.

Vapurun çarpmasıyla yaşanan hareketlilik izleyenlere korku dolu anlar yaşatırken, kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler de dikkat çekti.

Kaza anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Derin Mermerci'nin görüntülerin üzerine düştüğü notlar ise kısa sürede gündem oldu.

Mermerci, paylaşımında "Çok şükür bin şükür... Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek…" ifadelerine yer verirken, bir başka görüntünün üzerine ise "Verilmiş sadakamız varmış... İyilik yap denize at…" notunu ekledi.

Mermerci'nin sözleri, kazanın ardından yaşadığı şaşkınlığı ve şükrettiğini ortaya koydu.

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör

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Sosyetik güzel Derin Mermerci’nin yalısına vapur çarptı! "Verilmiş sadakamız varmış”
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