Sosyetik güzel Derin Mermerci’nin yalısına vapur çarptı! "Verilmiş sadakamız varmış”

Boğaz'daki tarihi yalısıyla gündeme gelen sosyetik güzel Derin Mermerci'nin Vaniköy'de bulunan yalısına yolcu vapuru çarptı.
Derin Mermerci'nin yalısına vapur çarptı! Korkunç anları sosyal medya hesabında paylaştı | Video
Yalı hayatıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarla da sosyal medyada gündem olan Mermerci'nin yalısında ve iskelenin önünde bağlı bulunan teknede hasar meydana geldi. Yaşanan kaza ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Dalgaları köpürterek iskeleye yaklaşan yolcu vapurunun önce yalıya bağlı tekneye, ardından iskelenin bulunduğu bölüme çarptığı anlar görüntülere yansıdı.
Vapurun çarpmasıyla yaşanan hareketlilik izleyenlere korku dolu anlar yaşatırken, kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler de dikkat çekti.
Kaza anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Derin Mermerci'nin görüntülerin üzerine düştüğü notlar ise kısa sürede gündem oldu.
Mermerci, paylaşımında "Çok şükür bin şükür... Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek…" ifadelerine yer verirken, bir başka görüntünün üzerine ise "Verilmiş sadakamız varmış... İyilik yap denize at…" notunu ekledi.