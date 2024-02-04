Sultan 46 yıl sonra Kızıl Meydan’da

1978 yılında yönetmenliğini Ejder İbrahimov'un yaptığı 'Ferhat ile Şirin-Bir Aşk Masalı' filminde başrol oynayan Türkan Şoray, 46 yıl sonra filmin yeniden gösterimi için onur konuğu olarak Moskova'daydı.Yaklaşık 2000 kişinin aynı anda izlediği filme ilgi çok büyüktü. Şoray sahneye çıktığı anda tüm salon tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Salonu Rusça "İyi akşamlar, değerli dostlarım" diyerek selamlayan Şoray, şiir dendiğinde, aklımıza gelen ilk ismin Nâzım Hikmet olduğunu söyleyerek Nâzım için yeniden Moskova'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi: "Onun şiirleri, aşkları, memleket sevgisi dev gibiydi. Ne zaman ustanın mısralarına denk gelsem ben de memleketimi bir kez daha ne kadar sevdiğimin duygusuyla, bu aidiyetle mutlu olurum. Yaşanmış, yaşanmamış, yarım kalmış o güzel aşklarımı hatırlarım."Usta sanatçı, 'Yıllar sonra Kızıl Meydan'da' notunu düştüğü bir fotoğrafını da paylaştı.