Tek yürek olduk yaraları birlikte saracağız

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları tek yürek olarak ortak yayın yaptı. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında 115 milyar liranın üstünde para toplandı. Ortak yayına katılanlar duygularını şöyle paylaştı:MÜGE ANLI: "Milletimiz yine tek yürek oldu. Genç yaşlı demeden elindeki tüm imkanları seferber etti. Ülkemle gerçekten gurur duyuyorum."ESRA EROL: "Büyük felaketlerde, aslında her tür felakette insanın iki baş etme yolu var, birisi kendisinin mukavemeti, dayanma, direnme, hayatta kalma gücü, ikincisi de birbirlerinden destek alma, bir arada olarak dayanışmayla o felaketle mücadele etmesi. Biz millet olarak, zorda kaldığımızda dayanışmayı, yardımlaşmayı, birlik olmayı başarıyoruz. Böyle bir milletin parçası olmak inanılmaz gurur veriyor. Depremin ilk gününden itibaren elimden ne gelirse yapmaya, ihtiyaçları temin etmeye çalışıyorum. Bu hafta programımın yayın içeriğini tamamen depremle ilgili uzmanlara ve bilgilere göre düzenledim. Bu çabalarıma rağmen Tek Yürek kampanyasında da görev verildiğini öğrenince çok duygulandım. Orada olmak, bağış telefonlarına cevap vermek, yardım etmek için çırpınanlarla el ele olmak anlatamayacağım kadar duygusal bir işti. Isparta Yeşilköy'den Hüseyin amcanın arayıp '150 TL bağışlayabiliyorum' demesini, 'Bu bayrak inmesin. Bu millet hep beraber olsun. Hepinizin alnından öpüyorum' demesini nasıl unutabilirim, hep göğsümde taşıyacağım. Gelen her bağış 1 lira da olsa, milyar lira da olsa kıymetliydi. İnsan başkalarına faydası olduğu zaman insan oluyor, birinin yarasına merhem olunca insan olmanın anlamı oluyor. Biz işte öyle bir milletiz. Dilerim tez zamanda bu felaketin üstesinden geliriz." Her yarayı iyileştiririz de yakınlarını kaybetmenin acısını iyileştirmek... İşte o biraz zor.":"Bu tür faaliyetler sadece anlık ve bir gecelik olarak kalmamalı. Deprem gerçeğini yaşayan bir ülke olduğumuz için kalıcı olması gerekiyor bu kampanyaların. Dayanışma ruhuyla ortak bir amaç uğruna bir aradaydık. Tüm ülkemize tekrar geçmiş olsun.""Çok büyük paralar bağışlayanlar oldu Allah razı olsun. 'Kardeşimle kumbaramızı açtık Berk abi, onu göndermek istiyoruz' diye arayan kız çocuğu; ben seni yüreğinden öperim.": "Eşimle birlikte en başından beri elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Hem sosyal medyada hem de maddi-manevi ne gerekiyorsa bütün çalışmaları yaptık. Daha da yapmaya hazırız. Bu gece de o yüzden buradayız. İnşallah hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Tüm kanalların bir araya gelip böyle bir kampanyaya imza atmaları, yaraları sarmaya çalışmaları çok önemli. İnşallah oradaki kardeşlerimize umut olacağız."Erol'un yapımcı eşi Ali Özbir, Tek Yürek kampanyasında açık artırmaya çıkarılan Volkan Demirel'in formasını 300 bin TL'ye satın aldı.: "Telafisi olmayan bir acı yaşadık. Ama millet olarak bence dün gece dayanışmanın tarihini yaşadık. Bir kez daha milletimle gurur duyuyorum. Oradaki can kayıplarımızın telafisi olmayacak. Ama onlardan geriye kalanlara destek olmak için düzenlenen bu gece asla unutulmayacak. Bağış yapan ve benim ricalarım üzerine bağış miktarını arttıran tüm hayırseverlerden de Allah razı olsun."Ferdi Sancar, yayını arayıp kumbarasında para bağışlayan çocukların mesajları ve telefonları karşısında çok duygulandı. Sancar, 1998 model cipini satılığa çıkartıp parayı bağışlayacağını duyurdu."Bir kez daha gurur duydum ülkemle... Allah yardımını esirgemeyen herkesten razı olsun. Oradaki kardeşlerimizin can kayıplarını ne yapsak geri getiremeyiz ama en azından toplanan yardımlarla bir an önce oraları yeniden inşaa edebileceğiz inşallah. Çocuklar kumbaralarındaki paraları bağışladı. Yeni doğum yapmış annenin afetzede çocuğumuza süt annelik yapabilirim demesi çok güzeldi. Bunlar milletimizin çocuğundan yaşlısına neler yapabileceğinin göstergesi.""Bütün TV kanallarının ortak bir yayın yapma kararı vermesi üzerine tek yürek olmak ve bu dayanışmanın parçası olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Biz milletçe bize yakışan yolda ilerliyoruz.": "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Umarız bu büyük yardım organizasyonuna bizim de faydamız dokunmuştur. Herkese çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun.": "Hayatta aklımdan böyle bir felaketin yaşanma ihtimali geçmediği gibi böyle bir yardımlaşma organizasyonu da aklımın ucundan geçmezdi. Dün gerçek anlamda tüm Türkiye Tek Yürek oldu. Ekranlardan tanıdığınız bütün isimler tek bir çatı altında toplandı ve büyük bir ciddiyetle, özveri ve heyecanla, çağrıları karşılamayı bekledi. Herkesin tek amacı vardı; fayda sağlamak, yaraları sarmak.""Her daim mazlumun yanında olan asil Türk milleti her zamanki duruşunu sergiledi. Allah destek verenlerden razı olsun. Bu yarayı hep birlikte el birliğiyle saracağız."