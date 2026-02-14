Uludağ’da üç günlük kış kaçamağı

GQ Türkiye'nin klasikleşen etkinlik serisi, bu yıl rotasını Uludağ'ın doğa, sanat ve huzurla dolu sakin atmosferine çevirdi. Lezzetin, iyi müziğin, dostluk ve sohbetin başrolde olduğu bu üç günlük kış kaçamağı, yalnızca kayak meraklılarını değil, şehirden kaçarak beyaz örtüsünde huzur arayan, konfor, doğa ve gastronomi tutkunlarını da buluşturdu.

ŞÖMİNE BAŞINDA SOHBETLER

Etkinliğe katılan Nil Sude Albayrak, Hayal Köseöğlu, Nezir Çınarlı, Demirhan Demircioğlu, Ege Erkal, Eylül Tumbar, Taha Baran Özbek, Yılmaz Bayraktar, Alper Saldıran keyifle geçen üç günün tadını bembeyaz pistlerde kayarak, Uludağ'ın havasını soluyarak, lezzetli tadımlar yaparak ve bol bol eğlenip şömine başında sohbet ederek çıkardı.