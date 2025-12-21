Yaşayan Miras Şölenleri seneyi Rize’de tamamladı

Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasını yaşatmak, sanatkârları desteklemek ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla yıl boyunca sürdürülen Yaşayan Miras Şölenleri, Rize'de gerçekleştirilen final programıyla 2025 yılındaki yolculuğunu tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen şölen önceki akşamı Kıraç konserine ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geleneksel sanatlarımızı, ustadan çırağa aktarılan bilgi ve emekle; atölyeler, gösteriler, sergiler ve çocuklar için hazırlanan özel alanlarla her yaştan katılımcıyla buluşturduk. Bu buluşmayı 2026 yılında 15 şehirde sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.