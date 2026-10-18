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Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:17 Son Güncelleme: 18.10.2026 10:27

Yeni tarzıyla büyüledi! Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sonbahar paylaşımı...

Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren son dönemin en popüler isimlerinden Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisi kazandı. Türkoğlu'nun sonbahar konseptli kareleri ve neşeli halleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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Yeni tarzıyla büyüledi! Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sonbahar paylaşımı...
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Ekranların sevilen yüzü Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu bu kez sonbahar sezonuna "merhaba" diyen tarzıyla dikkat çekti.

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SONBAHAR TARZI TAM NOT ALDI

Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren ve sonbahar havasının tadını çıkaran Sıla Türkoğlu, kahverengi ve mavi tonlarından oluşan kombiniyle, takipçilerinden tam not aldı.

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Ünlü isim ayrıca saçındaki değişiklik ile de dikkat çekti. Daha önce de bu kesimi kullanan Türkoğlu'nun, saçlarında bu kez daha açık tonlara yöneldiği görüldü.

DOĞAL VE ŞIK DURUŞ

Sade bir makyajla yaptığı paylaşımlarda duru güzelliğini konuşturan ünlü oyuncu, güzelliğine bir kere daha "Maşallah" dedirtti.

Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu kareler ile sonbaharın gelişini kutladı ve takipçilerinden büyük beğeni aldı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATMIŞTI

Bir süredir devam eden birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti, mutlu beraberliklerini resmiyete dökme kararı alarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili, geçtiğimiz ağustos ayında aile arasında düzenlenen özel bir törenle nişanlandı.

Nişan haberiyle gündeme gelen çiftin düğünü ise merakla bekleniyor.

SILA TÜRKOĞLU NERELİ?

Kariyerindeki yükselişi ve özel hayatındaki gelişmelerle sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 doğumlu ve İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Yeni tarzıyla büyüledi! Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sonbahar paylaşımı...
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