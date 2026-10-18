Yeni tarzıyla büyüledi! Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sonbahar paylaşımı...

Ekranların sevilen yüzü Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu bu kez sonbahar sezonuna "merhaba" diyen tarzıyla dikkat çekti.Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp 'köy'e taşınıyor...
Ünlü isim ayrıca saçındaki değişiklik ile de dikkat çekti. Daha önce de bu kesimi kullanan Türkoğlu'nun, saçlarında bu kez daha açık tonlara yöneldiği görüldü.
Sade bir makyajla yaptığı paylaşımlarda duru güzelliğini konuşturan ünlü oyuncu, güzelliğine bir kere daha "Maşallah" dedirtti.
Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu kareler ile sonbaharın gelişini kutladı ve takipçilerinden büyük beğeni aldı.
Bir süredir devam eden birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti, mutlu beraberliklerini resmiyete dökme kararı alarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İkili, geçtiğimiz ağustos ayında aile arasında düzenlenen özel bir törenle nişanlandı.
Nişan haberiyle gündeme gelen çiftin düğünü ise merakla bekleniyor.