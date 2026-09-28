Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp 'köy'e taşınıyor...
Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:55

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp 'köy'e taşınıyor...

Aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takan Sıla Türkoğlu ile iş insanı Ata Ayyıldız, İstanbul'daki yaşam alanlarını değiştirme kararı aldı. Uzun süredir yaşadıkları Caddebostan'a veda etmeye hazırlanan ünlü çift, şehrin doğasıyla öne çıkan o gözde semtinden satın aldıkları villada hummalı bir tadilata başladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

Ekranların sevilen ismi Sıla Türkoğlu ile bir süredir birliktelik yaşayan Ata Ayyıldız, magazin dünyasının ilgiyle takip edilen çiftleri arasında yer alıyor.

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

Bir süredir devam eden birliktelikleriyle magazin gündeminden düşmeyen Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çifti, ilişkilerini bir adım ileriye taşımıştı. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ünlü çift, mutlu beraberliklerini resmiyete dökme kararı alarak evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında nişanlanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

AİLE ARASINDA SADE TÖREN

Yakın aile fertlerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda yüzükleri takan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, hayatlarının bu en özel anını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

ŞEHİR HAYATINA VEDA EDİYORLAR

Nikah masasına oturmaya hazırlanan ikili, bir yandan düğün hazırlıkları yaparken diğer yandan da yeni yuvalarının telaşını yaşıyor. Evlilik kararıyla birlikte İstanbul'daki yaşamlarında da yeni bir sayfa açmak isteyen ünlü çift, uzun süredir oturdukları Caddebostan'dan ayrılma kararı aldı.

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

Şehrin kalabalığından ve karmaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih eden Türkoğlu ve Ayyıldız, rotalarını Sarıyer'in popüler semti Zekeriyaköy'e çevirdi.

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, bölgeden geniş bir müstakil villa satın alan çift, şu sıralar yeni evlerinin tadilatıyla yakından ilgileniyor. Ata Ayyıldız'ın kısa süre önce yine aynı semtte elit bir kafe açarak bölgeye yatırım yaptığı da biliniyor. İş insanının aşina olduğu ve sevdiği bu bölgede hummalı bir yenileme sürecinden geçen villanın, 2027'deki düğünün ardından ünlü çiftin yeni yaşam alanı olacağı belirtiliyor.

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

Nişan ve taşınma haberleriyle gündeme gelen çiftin düğünü ne zaman yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

Özel hayatıyla magazin gündeminde ilk sıralara oturan ünlü oyuncunun yaşamına dair detaylar da hayranları tarafından yakın takibe alındı.

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

Kariyerindeki yükselişi ve özel hayatındaki gelişmelerle sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun aslen nereli olduğu araştırılmaya başlandı. 18 Nisan 1999 doğumlu olan güzel oyuncu, İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi.

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

MERSİN

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

BURAY

Kıbrıs

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

PINAR DENİZ

Adana

Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

SON DAKİKA