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Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp 'köy'e taşınıyor...
Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:55
Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp 'köy'e taşınıyor...
Aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takan Sıla Türkoğlu ile iş insanı Ata Ayyıldız, İstanbul'daki yaşam alanlarını değiştirme kararı aldı. Uzun süredir yaşadıkları Caddebostan'a veda etmeye hazırlanan ünlü çift, şehrin doğasıyla öne çıkan o gözde semtinden satın aldıkları villada hummalı bir tadilata başladı.