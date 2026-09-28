Sıla Türkoğlu ve nişanlısı Ata Ayyıldız şehir hayatına havlu attı! Caddebostan’ı bırakıp ’köy’e taşınıyor...

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, bölgeden geniş bir müstakil villa satın alan çift, şu sıralar yeni evlerinin tadilatıyla yakından ilgileniyor. Ata Ayyıldız'ın kısa süre önce yine aynı semtte elit bir kafe açarak bölgeye yatırım yaptığı da biliniyor. İş insanının aşina olduğu ve sevdiği bu bölgede hummalı bir yenileme sürecinden geçen villanın, 2027'deki düğünün ardından ünlü çiftin yeni yaşam alanı olacağı belirtiliyor.