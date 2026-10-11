Yeşilçam ustası Salih Güney yaşananları ilk kez anlattı: Serpil Çakmaklı itirafı şoke etti! Birlikte oynamak istememiş...

Yeşilçam sinemasına damga vuran jönlerden Salih Güney, katıldığı bir programda samimi açıklamaları ile gündeme geldi. Sinema kariyerinde zirvede olduğu yıllardaki anılarını anlatan usta aktör, geçmişe dönük çarpıcı değerlendirmesini ve Serpil Çakmaklı hakkındaki itirafını paylaştı.
"Serpil Çakmaklı ilk başta beni yaşlı bulduğu için benimle birlikte aynı projede rol almak istemedi. Ancak daha sonra beni yüz yüze görüp canlı canlı karşı karşıya gelince fikri tamamen değişti."
Yeşilçam yıllarında yaşadığı bıçaklanma vakasının ardından uzun süre tedavi gördüğünü ve kamera karşısına geçemediğini belirten Salih Güney, bu zorlu sürecin kariyerine ve sinema sektörüne yansımasını şu sözlerle ifade etti:
"O dönem yaşadığım bıçaklanma olayı hayatımda çok derin izler bıraktı. Üç ay boyunca setlerden ve kameralardan uzak kalmak zorunda kaldım. Ben piyasadan uzaklaşınca, yokluğumu doldurmak için Kadir İnanır ve Tarık Akan'ı bana rakip olarak piyasaya çıkardılar."
Salih Güney'in bu açıklamaları, hem sinema eleştirmenleri hem de Yeşilçam tutkunları arasında geniş yankı uyandırdı.