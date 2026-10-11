Yeşilçam ustası Salih Güney yaşananları ilk kez anlattı: Serpil Çakmaklı itirafı şoke etti! Birlikte oynamak istememiş...

"O dönem yaşadığım bıçaklanma olayı hayatımda çok derin izler bıraktı. Üç ay boyunca setlerden ve kameralardan uzak kalmak zorunda kaldım. Ben piyasadan uzaklaşınca, yokluğumu doldurmak için Kadir İnanır ve Tarık Akan'ı bana rakip olarak piyasaya çıkardılar."