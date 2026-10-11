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Giriş Tarihi: 11.10.2026 11:32 Son Güncelleme: 11.10.2026 11:41

Yeşilçam ustası Salih Güney yaşananları ilk kez anlattı: Serpil Çakmaklı itirafı şoke etti! Birlikte oynamak istememiş...

Yeşilçam dünyasının yaşayan efsanelerinden usta oyuncu Salih Güney, yaptığı samimi ve şaşırtıcı açıklamalarla gündeme geldi. Kendisi kadar usta oyuncu olan ve güzelliğiyle bilinen Serpil Çakmaklı ile ilgili çarpıcı bir itirafta da bulunan Güney'in açıklamaları, magazin gündeminde büyük ses getirdi.

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Yeşilçam ustası Salih Güney yaşananları ilk kez anlattı: Serpil Çakmaklı itirafı şoke etti! Birlikte oynamak istememiş...
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Yeşilçam sinemasına damga vuran jönlerden Salih Güney, katıldığı bir programda samimi açıklamaları ile gündeme geldi. Sinema kariyerinde zirvede olduğu yıllardaki anılarını anlatan usta aktör, geçmişe dönük çarpıcı değerlendirmesini ve Serpil Çakmaklı hakkındaki itirafını paylaştı.

SERPİL ÇAKMAKLI İTİRAFI ŞAŞIRTTI

O dönemlerde yaşadığı ilginç anıları paylaşan usta aktör, Yeşilçam'ın iddialı kadın oyuncularından Serpil Çakmaklı ile ilgili yaşadığı şaşırtıcı bir olayı ve perde arkasını anlattı.

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"BENİ YAŞLI BULDUĞU İÇİN İSTEMEDİ"

Sinema projesinin cast aşamasında Serpil Çakmaklı'nın kendisi hakkında tereddütleri olduğunu belirten Güney, yaşanan diyaloğu şu cümlelerle itiraf etti:

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"Serpil Çakmaklı ilk başta beni yaşlı bulduğu için benimle birlikte aynı projede rol almak istemedi. Ancak daha sonra beni yüz yüze görüp canlı canlı karşı karşıya gelince fikri tamamen değişti."

"KADİR İNANIR VE TARIK AKAN'I PİYASAYA SÜRDÜLER"

Yeşilçam yıllarında yaşadığı bıçaklanma vakasının ardından uzun süre tedavi gördüğünü ve kamera karşısına geçemediğini belirten Salih Güney, bu zorlu sürecin kariyerine ve sinema sektörüne yansımasını şu sözlerle ifade etti:

"O dönem yaşadığım bıçaklanma olayı hayatımda çok derin izler bıraktı. Üç ay boyunca setlerden ve kameralardan uzak kalmak zorunda kaldım. Ben piyasadan uzaklaşınca, yokluğumu doldurmak için Kadir İnanır ve Tarık Akan'ı bana rakip olarak piyasaya çıkardılar."

YEŞİLÇAM ANILARI GÜN YÜZÜNDE!

Salih Güney'in bu açıklamaları, hem sinema eleştirmenleri hem de Yeşilçam tutkunları arasında geniş yankı uyandırdı.

Sektördeki rakipler, yapımcılar ve oyuncular arası ilişkiler üzerine yaptığı tespitlerle nostaljik bir rüzgar estiren usta oyuncu, Türk sinemasının altın çağında yaşananları kendi gözünden aktardı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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