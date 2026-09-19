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Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! “Affettim ama tek kızgınlığım ona”
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:12
Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! “Affettim ama tek kızgınlığım ona”
Türk sinemasının usta oyuncularından Salih Güney, Fadime Tek'in YouTube'da yayınlanan "Tatlı Röportajlar" programına konuk oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden pek çoğunun artık hayatta olmadığını dile getiren Güney, eski meslektaşlarıyla olan ilişkilerini ve sinema yıllarını anlattı.