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Haberler Galeri Magazin Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! “Affettim ama tek kızgınlığım ona”
Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:12

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! “Affettim ama tek kızgınlığım ona”

Türk sinemasının usta oyuncularından Salih Güney, Fadime Tek'in YouTube'da yayınlanan "Tatlı Röportajlar" programına konuk oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden pek çoğunun artık hayatta olmadığını dile getiren Güney, eski meslektaşlarıyla olan ilişkilerini ve sinema yıllarını anlattı.

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Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Yeşilçam'ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Güney, oyuncular arasında geçmişte yaşanan dostluklara dikkat çekerek, "Birbirinden değerli, güzel oyuncularımızın çoğunu kaybettik. Biz gerçekten büyük bir ailedik. Herkes birbiriyle görüşürdü. Aramızda öyle ciddi küslükler ya da dargınlıklar olmadı" ifadelerini kullandı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Güney, yıllardır kırgın olduğu tek meslektaşının ise Kuzey Vargın olduğunu söyledi. Vargın'ın sinemaya başlamasında kendisinin rol oynadığını belirten usta oyuncu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kuzey Vargın'ı sinemaya kazandıran benim. Yönetmen onu filmde oynatmak istemiyordu. Memduh Ün abi de yapımcı olarak, 'Salih kimi istiyorsa o oynasın' dedi. Böylece Kuzey'i sinemaya ben sokmuş oldum."

"BENİ DÖRT YERİMDEN BIÇAKLADI"

1972 yılında bir barda yaşanan tartışma sırasında Kuzey Vargın tarafından bıçaklandığını anlatan Güney, olayın hayatında bıraktığı izden de söz etti. "Beni dört yerimden bıçakladı. Bileğini yakalayamasaydım çok daha kötü bir sonuç olabilirdi. Ona karşı tek kızgınlığım bu olaydır. Ama kin beslemedim, sonunda affettim" dedi.

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Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

"YEŞİLÇAM'IN HER ŞEYİNİ ÖZLÜYORUM"

Salih Güney, sinemanın eski dönemlerine duyduğu özlemi de samimi sözlerle dile getirdi. Yeşilçam yıllarında maddi imkânların sınırlı olmasına rağmen oyuncuların dayanışma içinde olduğunu belirten Güney, o günleri şöyle anlattı:

"Yeşilçam'ın tamamını özlüyorum. Çok zor şartlarda, yokluklar içinde filmler yaptık. Buna rağmen hepimiz birbirimizi sever, elimizdekini paylaşırdık. Setlerde kimse kimseyi küçümsemez, kimseye karşı bir üstünlük taslamazdı. Akü taşıdığımız, sokaklarda birlikte oturup yemek yediğimiz günler oldu. O dönemin her şeyini özlüyorum."

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Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Güney ayrıca 1970'li yıllarda Amerikalı oyuncularla birlikte rol aldığı "Paralı Askerler" (You Can't Win 'Em All) filmiyle ilgili anısını da paylaştı. Filmde bir yüzbaşıyı canlandırdığını belirten oyuncu, uluslararası bir yapımda çalışmanın kendisine oyunculuk konusunda farklı bir bakış kazandırdığını söyledi.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Güney, "Amerikalılarla çalışırken profesyonel anlamda aktörlüğün ne olduğunu daha iyi gördüm. Her oyuncunun kendine ait karavanı vardı. O dönem benim için oldukça farklı bir deneyimdi. Üstelik filmden 10 bin dolar kazanmıştım. O yıllar için bu gerçekten çok büyük bir paraydı" ifadelerini kullandı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

BİLGE ZOBU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Nuri Bilge Zobu, sanat hayatına 1956 yılında Cep Tiyatrosu'nda adım attı. Adana Şehir Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki başarılı performanslarının ardından Yeşilçam'ın en üretken ve aranan karakter oyuncularından biri haline geldi.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu'nun yeğeni olan usta sanatçı, "Baba Bizi Eversene", "Tosun Paşa", "Hababam Sınıfı", "Namuslu" ve "Zübük" gibi Türk sinemasının altın dönemine damga vuran onlarca klasikte rol aldı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı projelerdeki performansı ve "Kapıcılar Kralı" filminde canlandırdığı sert mizaçlı yönetici Zafer Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, uzun yıllardır gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdürüyor.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Türk sinemasının 93 yaşındaki çınarı Bilge Zobu, uzun bir aranın ardından ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden gündem oldu.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Yılların ardından objektiflere yansıyan yeni karesinde ak saçları ve sevecen tebessümüyle dikkat çeken efsane ismin, "tonton bir dede" imajına bürünmüş hali dikkatlerden kaçmadı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Ekranlarda sert rolleriyle tanınan usta oyuncunun son halini gören hayranları ve Yeşilçam tutkunları, nostalji dolu anlar yaşayarak paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

İŞTE DİĞER YEŞİLÇAM USTALARININ HAYATI!

Sinema perdesinde belirdiği ilk andan itibaren masum tebessümü ve derin bakışlarıyla milyonların kalbinde taht kuran bir isim geçmişti Yeşilçam'dan...

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Unutulmaz oyuncu Mine Mutlu, beyaz perdede yarattığı o büyüleyici ve renkli dünyanın arkasında aslında senaryoları aratmayan zorlu bir hayat mücadelesi taşıyordu.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

İşte 42 yıllık ömrüne büyük başarılar, unutulmaz filmler ve hüzünlü vedalar sığdıran tescilli güzelin yaşam öyküsü…

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN HAYAT MÜCADELESİ

Asıl adı Emine Özatmaca olan Mine Mutlu, 28 Kasım 1948 tarihinde Isparta'da dünyaya geldi. Küçük yaştaki Mine Mutlu, hayatın sert yüzüyle henüz bir çocukken tanışmak zorunda kaldı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Anne ve babasının yollarını ayırmasının ardından genç kız, anneannesi ve iki kardeşiyle birlikte İstanbul'un yolunu tuttu. Evin geçim yükünü omuzlamak zorunda kalan Mine Mutlu, eğitim hayatına devam ederken bir yandan da çalışmaya başladı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Ortaokul yıllarında kuru temizlemecide ter döken usta oyuncu ilerleyen dönemlerde ailesine destek olabilmek adına Tapu Kadastro ve Devlet Su İşleri'nde memurluk yaptı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

TESCİLLİ GÜZELLİKTEN SİNEMA SAHNELERİNE

Tüm bu koşturmaca ve geçim mücadelesi sürerken Mine Mutlu, hayatının akışını tamamen değiştirecek bir adım attı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Güzel yıldız, 1965 yılında Perde dergisi tarafından düzenlenen yarışmaya katılarak Türkiye Güzeli seçildi. Bu ünvan, ünlü oyuncuya sinema dünyasının kapılarını ardına kadar araladı. Kısa sürede yapımcıların dikkatini çekmeyi başaran Mutlu, özellikle Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'a olan şaşırtıcı benzerliğiyle dönemin magazin basınının odağı haline geldi.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Basında "Yeni Türkan Şoray" olarak anılmaya başlayan tescilli güzel, büyük yapımlardan ardı ardına teklifler almaya başladı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

DEV İSİMLERLE AYNI SETTE BAŞROLLER

Mine Mutlu, kamera önündeki ilk büyük çıkışını Süreyya Duru'nun yönettiği ve Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı Alageyik filmiyle yaptı. Güzel oyuncu, bu yapımla elde ettiği başarının ardından Yeşilçam'ın aranan kadın yüzlerinden biri haline geldi. Başarılı sanatçı kariyeri boyunca Sadri Alışık, Zeki Müren, Kartal Tibet ve Kemal Sunal gibi sinema tarihinin dev isimleriyle aynı seti paylaştı. Mine Mutlu; Köyden İndim Şehre, Ağlama Değmez Hayat ve İnleyen Nağmeler gibi dönemin çok konuşulan ve ilgiyle izlenen birçok projesinde yer aldı.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

70'li yılların ortasında sinemayı saran farklı film akımları döneminde bazı projeleriyle eleştirilere maruz kalsa da usta oyuncu bir süre sonra setlerden uzaklaşmayı tercih etti.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

KAMERALARA VEDA VE AİLE HAYATI

1980'li yıllara gelindiğinde Mine Mutlu, çalışma alanını değiştirerek sahnelere adım attı. Ünlü isim, beyaz perdedeki son görünümünü ise Bülent Ersoy ile birlikte rol aldığı Beddua filmiyle gerçekleştirdi.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Işıltılı spot ışıklarının ötesinde Mine Mutlu'nun özel hayatı, sinema kariyeri kadar pürüzsüz ilerlemedi. Güzel oyuncu, 1978 yılında iş insanı Ünal Çulha ile hayatını birleştirdi. Çift, kısa süre sonra yollarını ayırsa da aralarındaki bağ kopmadı ve yeniden bir araya gelerek iki çocuk sahibi oldu.

Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! Affettim ama tek kızgınlığım ona

Mine Mutlu'nun iki evladından biri olan Çağkan Çulha, tıpkı annesi gibi oyunculuk mesleğini seçerek Adanalı, Acemi Cadı ve Kuruluş Osman gibi popüler yapımlarda rol aldı. Kızı Büşra Çulha ise gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi seçti.

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