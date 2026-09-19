Salih Güney’den yıllar sonra gelen Yeşilçam itirafı! “Affettim ama tek kızgınlığım ona”

Güney, yıllardır kırgın olduğu tek meslektaşının ise Kuzey Vargın olduğunu söyledi. Vargın'ın sinemaya başlamasında kendisinin rol oynadığını belirten usta oyuncu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kuzey Vargın'ı sinemaya kazandıran benim. Yönetmen onu filmde oynatmak istemiyordu. Memduh Ün abi de yapımcı olarak, 'Salih kimi istiyorsa o oynasın' dedi. Böylece Kuzey'i sinemaya ben sokmuş oldum."

"BENİ DÖRT YERİMDEN BIÇAKLADI"

1972 yılında bir barda yaşanan tartışma sırasında Kuzey Vargın tarafından bıçaklandığını anlatan Güney, olayın hayatında bıraktığı izden de söz etti. "Beni dört yerimden bıçakladı. Bileğini yakalayamasaydım çok daha kötü bir sonuç olabilirdi. Ona karşı tek kızgınlığım bu olaydır. Ama kin beslemedim, sonunda affettim" dedi.