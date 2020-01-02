|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Bağlar
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Bismil
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Çermik
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Çınar
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Çüngüş
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Dicle
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Eğil
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Ergani
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Hani
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Hazro
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Kayapınar
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Kocaköy
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Kulp
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Lice
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Silvan
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Sur
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Yenişehir
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