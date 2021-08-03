ADP

  • KISALTMA

    ADP

  • GENEL BAŞKAN

    Zeynep Yıkarbaba

  • KURULUŞ TARİHİ

    03/08/2021
ADP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
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Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
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Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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