BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Bağlar
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Bismil
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Çermik
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Çınar
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Çüngüş
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Dicle
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Eğil
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Ergani
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Hani
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Hazro
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Kayapınar
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Kocaköy
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Kulp
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Lice
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Silvan
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Sur
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Yenişehir
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