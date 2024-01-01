MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NURİ KAYA 0 %0 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %0
FERDİ ERTAŞ 0 %0 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YAŞAR AKSOY 0 %0 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL YAKUT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL ŞİMŞEK 0 %0 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
HAKİM TAŞDEMİR 0 %0 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT ENGİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH YEĞİN 0 %0 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %0
FEYYAZ BİLEN 0 %0 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKERİYA ŞEKERCİ 0 %0 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %0
MELİK YILDIRIM 0 %0 Detay