|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Afşin
Açılan Sandık Oranı %0
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Andırın
Açılan Sandık Oranı %0
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Çağlayancerit
Açılan Sandık Oranı %0
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Dulkadiroğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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Ekinözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Elbistan
Açılan Sandık Oranı %0
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Göksun
Açılan Sandık Oranı %0
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Nurhak
Açılan Sandık Oranı %0
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Onikişubat
Açılan Sandık Oranı %0
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Pazarcık
Açılan Sandık Oranı %0
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Türkoğlu
Açılan Sandık Oranı %0
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