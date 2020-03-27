Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu corona virüsü test sonucunu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü bugün resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe Beko'dan 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti. Açıklamada test sonucu pozitif çıkan kişilerin isim bilgilerine yer verilmedi.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. BeIN Sports'a konuşan Mahmutoğlu test sonucunun negatif çıktığını duyurarak müjdeyi verdi ve herkesi evde kalmaya davet etti.

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Valencia maçı etki etti"

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Valencia maçı, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşların sonucuna etki etti diye düşünüyorum."

"Testim negatif çıktı"

"Benim testim negatif çıktı. Vücudumuzu diri tutmak amaçlı farklı programlar yapıyoruz. İhtiyacım olan spor aletleri için siparişler verdim."

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"Sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum"

"Bugün bulgur pilavı ve yeşil mercimek pişireceğim. Sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz kadar evde idman yapın, kilo alma olasılığınız yüksek. Boşnak mutfağından uzak kalmak bu ara iyi."

''Hep pozitif kalmaya çalışıyoruz. Bizi mutlu edecek şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ben, yemek yapmayı bilmem ama bu süreçte öğrendim."

"Son 1 ayda herkes hasta oldu"

"Kalinic'in de söylediği gibi, son 1 ayda takımdaki herkes sırayla hasta oldu diyebilirim. Sezonun en önemli maçlarında özellikle, Kalinic de söylemiş, hastalıklar geçirdik. Ateşlenme oldu, serum yiyen oldu, evde yatan oldu, idmana gelmeyen oldu. Hastalığı birbirimize geçirmeyelim diye."

"Lütfen evlerinizde kalın"

"Ben evdeyim, lütfen sizler de evlerinizde kalın. Avrupa'da gidişat kötü, bizde de bu gidişat kötü olmasın.''

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