Fenerbahçeli isimden iyi haber! Corona virüsü testi negatif çıktı

Başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına idari menajer Cenk Renda'dan güzel haber geldi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe BEKO'da bazı oyuncular ve idarecilerde corona virüsü belirtilerinin olduğu açıklanmış, bu isimlerden birinin de Cenk Renda olduğu aktarılmıştı.

Corona virüsü testlerine giren Cenk Renda'da korkulan olmadı. Test sonuçlarını beklerken hastanede gözetim altında olan deneyimli spor adamı, bugün yaptığı açıklamayla testlerinin negatif çıktığın duyurdu.

Corona virüse yakalanmadığını belirten Renda'nın hastaneden taburcu edildiği ve 14 günlük karantine süresi için evinde dinleneceği öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi sitesinden bugün yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko'dan testlere giren 12 kişi içinden 1 sporcu, 1 teknik kadro ve 2 idari kadrodan olmak üzere 4 kişinin testlerinin pozitif olduğu duyuruldu.

Corona virüsü Fatih Terim'e nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı!

Corona virüsü Avrupa'ya Atalanta - Valencia maçı sonrası yayılmış!

Fenerbahçe'den son dakika corona virüs açıklaması geldi! 4 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!