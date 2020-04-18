NBA'den flaş corona virüsü kararı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyuncuların maaşlarında yüzde 25 kesintiye gidilecek.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliğinin (NBPA) maaş kesintisi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.
Açıklamada, basketbolcuların maaşlarında 15 Mayıs'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacağı bildirildi.Shane Larkin NBA yolcusu mu? Açıklama geldi NBA yıldızı Karl Anthony Towns'ın annesi corona vürüsü sebebiyle hayatını kaybetti NBA efsanesi Kobe Bryant'ın kitabı en çok satanlar listesinde