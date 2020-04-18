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'den flaş corona virüsü kararı!

Yönetimi, corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda zor günler yaşayacak kulüpler için bir adım attı. Buna göre oyuncuların maaşlarında yüzde 25 kesintiye gidilecek.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 11:32 ABONE OL
NBA'den flaş corona virüsü kararı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyuncuların maaşlarında yüzde 25 kesintiye gidilecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliğinin (NBPA) maaş kesintisi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Açıklamada, basketbolcuların maaşlarında 15 Mayıs'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacağı bildirildi.

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NBA'den flaş corona virüsü kararı!
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