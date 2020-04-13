NBA efsanesi Kobe Bryant'ın kitabı en çok satanlar listesinde

Yaklaşık iki buçuk ay önce geçirdiği bir helikopter kazasında kızı Gigi ile birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın yazar Wesley King ile bir araya gelerek hazırladığı ve iki haftaya önce piyasaya çıkan ikinci kitabı The Wizenard Series: Season One ile ilgili olarak Kobe'nin eşi Vanessa'dan açıklama geldi.

Kitabın kısa süre içinde en çok satanlar listesine ilk sıradan girdiğini söyleyen Vanessa Bryant sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"5 şampiyonluk… 5 New York Times çok satanlar… Mamba vuruşlarına devam ediyor. Eşim Kobe Bryant kendi işi olan The Wizenard: Season 1'in devam ettiğini görse çok gururlanırdı. Mirasını desteklediğiniz için teşekkürler"

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