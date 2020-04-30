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'ten o iddialara yalanlama

NBA takımlarından 'ta forma giyen yıldız oyuncu , corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle askıya alınan sezonun tamamlanmasını istediğini açıkladı. Bazı yönetici ve menajerlerin sezonun iptalini istediği yönündeki haberleri yalanlayan LeBron James konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu kesinlikle doğru değil. Tanıdığım hiç kimse böyle bir şey söylemiyor." ifadelerini kullandı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 30.4.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 23:56 ABONE OL
LeBron James'ten o iddialara yalanlama

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligi tamamlamak istediklerini belirtti.

Yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sezonun iptal edileceğine yönelik haberleri yalanlayarak, "Bu kesinlikle doğru değil. Tanıdığım hiç kimse böyle bir şey söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Maçların iptal edilmemesi gerektiğini savunan LeBron James, "Güvenli olur olmaz sezonu bitirmek istiyoruz. Ben ve takımım hazırız." görüşünü paylaştı.

NBA karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta süresiz olarak askıya alınmıştı.

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LeBron James'ten o iddialara yalanlama
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