NBA All-Star’da smaç, üçlük ve yetenek yarışmalarının kazananları belli oldu!

YETENEK YARIŞMASINI CAVALİERSLI OYUNCULAR KAZANDI!

Şut, pas ve top sürme yeteneklerinin ölçüldüğü Taco Bell Yetenekleri yarışmasını ise Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'in yer aldığı Cleveland Cavalierslı oyuncular kazandı.

Allen, Garland ve Mobley'in takımı, orta saha çizgisinin gerisinden isabetli atış denemesi yapılan final turunda Cade Cunningham, Josh Giddey ve Scottie Barnes'ın yer aldığı Çaylaklar Takımı'nı geride bırakarak kupanın sahibi oldu.

NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Brooklyn Nets'ten Kevin Durant'in oluşturduğu takımların karşı karşıya geleceği all-star maçı oynanacak. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'te başlayacak.