12 Dev Adam yurda döndü! Milliler coşkuyla karşılandı...

Alperen Şengün ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Genç bir takımız ve sözümüzü tutacağız. Buraya o kupayla birlikte geri döneceğiz."

"O MADALYA İLERİDE GELECEK"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Buraya altın madalya ile dönebilirdik ama 24 sene sonra madalya ile dönmek bile bizleri gururlandırdı. Hocamıza, tüm ekibe ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarı artarak devam edecek ve o madalya ileride ülkemize gelecek." diye konuştu.

12 Dev Adam'ın bir gün şampiyon olacağına inandığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Başta Ergin Hocamıza, Sayın Başkan'a ve takımımıza teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki 12 Dev Adam ayağa kalktı, geliyor, şampiyon olacak ve hep beraber şampiyonlukları kutlayacağız!" açıklamasını yaptı.