12 Dev Adam yurda döndü! Milliler coşkuyla karşılandı...

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya kaybeden ve turnuvayı ikinci bitiren A Milli Basketbol Takımımız yurda döndü. Milliler İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, coşkuyla karşılandı | Video
A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, konuşması öncesinde gözyaşlarına hakim olamadı...
🥺 Ergin Ataman, konuşması öncesinde gözyaşlarına hakim olamadı...
Ergin Ataman, yaptığı açıklamada "Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim." dedi.
CEDİ OSMAN: "İYİ Kİ VARSINIZ"
Takım kaptanı Cedi Osman ise "Bu 21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. Ama inanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Alperen Şengün ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Genç bir takımız ve sözümüzü tutacağız. Buraya o kupayla birlikte geri döneceğiz."
"O MADALYA İLERİDE GELECEK"
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Buraya altın madalya ile dönebilirdik ama 24 sene sonra madalya ile dönmek bile bizleri gururlandırdı. Hocamıza, tüm ekibe ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarı artarak devam edecek ve o madalya ileride ülkemize gelecek." diye konuştu.
12 Dev Adam'ın bir gün şampiyon olacağına inandığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Başta Ergin Hocamıza, Sayın Başkan'a ve takımımıza teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki 12 Dev Adam ayağa kalktı, geliyor, şampiyon olacak ve hep beraber şampiyonlukları kutlayacağız!" açıklamasını yaptı.