Euroleague’in 28. haftasında Türk takımları 2’de 2 yaptı

Bu hafta Türk takımları oynadığı maçlarda parkeden galip ayrıldı. A. Efes, evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 91-60'lık skorla mağlup etti üst üste 3. maçını kazandı. Fenerbahçe Beko ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos'u deplasmanda Wade Baldwin'in son saniyesi basketiyle 85-83 yendi ve son 7. maçında galip geldi.

Ligde Fenerbahçe 20 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri 18'er galibiyetli Olympiakos ile Valencia Basket takip ediyor. Efes ise haftayı 9 galibiyetle 17. sırada tamamladı. Ligin son sırasında da 7 galibiyet bulunan ASVEL var.

Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle:

A. Efes: 91 - Virtus Bologna: 60

Maccabi Tel Aviv: 111 - Bayern Münih: 106

Olympiakos: 92 - Kızılyıldız: 86

Barcelona: 74 - Paris Basketball: 85

Valencia Basket: 82 - ASVEL: 67

Zalgiris Kaunas: 93 - Hapoel Tel Aviv: 82

Monaco: 102 - Baskonia: 92

Panathinaikos: 83 - Fenerbahçe: 85

Olimpia Milano: 78 - Dubai Basketball: 96

Partizan: 73 - Real Madrid: 77