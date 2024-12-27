Hasan Arat’ı ibra etmeyeceğim!

Hasan Arat döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapan, Arat'ın ayrılığı sonrası ise koltuğa oturan Hüseyin Yücel, eski başkanın ibra edilip edilmeyeceğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kulübün tüzüğünde değişiklik yapmayı planladığını belirten Yücel, yeni düzenlemede yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibra onayı alacağını ifade ederken "Hasan Arat'ı idari açıdan ibra etmeyeceğim. Cumartesi günü 11 şirketle 85 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağız. Sponsor oluyorlar" dedi. Hüseyin Yücel, Arda Turan'la ilgili soruya ise "Galatasaraylı Arda Turan'ın, Beşiktaş'a teknik direktör olarak gelmesine şahsen karşı değilim, ancak bu kulübün başkanı olarak söylüyorum: Beşiktaş camiası Arda Turan'ı kaldıramaz. En ufak bir tökezlemesinde, tribünler sahaya iner" yanıtını verdi.





VİZYON 'MOURİNHO'YU MU GETİREYİM' DEMEK DEĞİL!

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, seçime sayılı günler kala kongre üyelerine mesajlarını ulaştırmaya devam etti. Adalı, Hüseyin Yücel'in "Bizim vizyonumuz farklı" açıklamasına ise "Eğer vizyon gece 22.30'da bir kanala bağlanıp 'size Mourinho'yu mu getireyim yoksa Talisca'yı mı' demekse, evet Hüseyin Yücel ile vizyon farkımız var" yanıtı verdi. Seçildiği takdirde pazartesi günü Sergen Yalçın ile protokol yapmak için görüşeceğini belirten Adalı, "Anlaşabilirsek yeni sezon için ön protokol imzalayacağız. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğudur ama Beşiktaş hiçbir zaman planını tek kişiye göre yapmaz" diye konuştu. Bu arada Beşiktaş, Aşçıoğlu İnşaat ile görülen Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi özelinde bir süredir devam eden dava geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış ve mahkemeden kulüp lehine karar çıkmıştı. Bunun üzerine önceki gün Fulya'daki binaya Beşiktaş arması asmak isteyen yöneticiler ile karşı tarafın görevlileri arasında gerginlik çıkmış gece de karakolda bitmişti. Dün taraftarlara çağrı yaparak Beşiktaş bayrağını binaya asmak için Fulya'ya giden Serdal Adalı ve beraberindekiler, istediği sonuca ulaştı.