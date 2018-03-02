Nefes kesen derbi! 4 gol, 3 kırmızı kart...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

atv'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanan zorlu 90 dakika 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Oldukça gergin ve bir o kadar da çekişmeli geçen maçta 4 gol, 3 kırmızı kart vardı.

GOLLER VE KIRMIZI KARTLAR PEŞ PEŞE!

Beşiktaş'ın gollerini 14'te Negredo ve 82'de Talisca kaydederken, Fenerbahçe'nin gollerini ise 17'de Soldado ve 45'te Şener attı. Fenerbahçe'de Alper ve Volkan Demirel, Beşiktaş'ta ise Quaresma kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın rövanşı 17 Nisan'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLAR

Negredo'nun skoru 1-0'a getiren golü pic.twitter.com/fO5eFfEYYj — Sabah Spor (@sabahspor1) March 1, 2018

Şener'in Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü pic.twitter.com/xTpsg1uvPg — Sabah Spor (@sabahspor1) March 1, 2018

Lens zor olanı yaptı, bu golü kaçırdı! pic.twitter.com/mNXKYjjgAN — Sabah Spor (@sabahspor1) March 1, 2018

Alper Potuk ilk yarıda gördüğü kırmızı kartın ardından Fenerbahçe taraftarından böyle özür diledi pic.twitter.com/14aGXyEM2z — Sabah Spor (@sabahspor1) March 1, 2018

Volkan Demirel, Fırat Aydınus'a sert itirazı sonrası ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı! İşte o anlar... pic.twitter.com/Ru1bCzWPXD — Sabah Spor (@sabahspor1) March 1, 2018

Beşiktaş Talisca'nın attığı golle 82. dakikada skoru 2-2 yaptı. pic.twitter.com/hIpkdWbZ8o — Sabah Spor (@sabahspor1) March 1, 2018

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'de kaldı.

13. dakikada Talisca'nın ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda Volkan Demirel sağına gelen topu kontrol etti.

14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Talisca'nın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Negredo, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topla altı pasın sol çaprazında Soldado gelişine vurarak meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden gole çevirdi: 1-1

29. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında Medel meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası dışına attı. Dönen topa Mehmet Ekici gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

36. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin'in şutu direkten döndü. Oyuna alanına geri gelen topu Negredo altı pas gerisinde ıskaladı.

42. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında Talisca penaltı noktası civarından gelişine sert vurduğu topu Volkan Demirel kurtardı. Tecrübeli kaleciden seken meşin yuvarlağı sağ çaprazda Lens tamamladı, Skrtel'e çarpan top kornere gitti.

45+2. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Mehmet Ekici'nin derinlemesine pasında sağdan ceza sahasına giren Şener Özbayraklı'nın kale önüne doğru sert vurduğu top Vida'nın eline çarparak ağlara gitti: 2-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top altıpas içinde Tosic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca Volkan Demirel topa sahip oldu.

74. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Babel topu ön direkte kafayla arkaya çevirdi, Tolgay Arslan müsait pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı.

82. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Talisca topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'a çarparak ağlara gitti: 2-2

88. dakikada ceza sahası girişinde topu bir anda önünde bulan Babel'in şutunda Skrtel'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Vida (Dk. 46 Quaresma), Tosic, Medel, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 46 Babel), Caner Erkin, Talisca, Negredo

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Chahechouhe (Dk. 80 Kameni), Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici (Dk. 66 Dirar), Alper Potuk, Soldado (Dk. 73 Valbuena)

Goller: Dk. 14 Negredo, Dk. 82 Hasan Ali Kaldırım (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 17 Soldado, 45+2 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 76 Volkan Demirel (Fenerbahçe), Dk. 52 Quaresma (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Medel, Dk. 59 Pepe, Dk. 90+1 Tosic (Beşiktaş), Dk. 54 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)