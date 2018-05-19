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CANLI | - Sivaspor

'in son maçında evinde 'u ağırlıyor. Rakiplerinin olası puan kaybında Şampiyonlar Ligi şansı için sahaya çıkan Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.5.2018 18:11 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 18:20
CANLI | Beşiktaş - Sivaspor

, 'in 2017-2018 sezonundaki mücadelesini Demir Grup maçıyla tamamlayacak. 'ta saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar sabah.com.tr'de...

Geride kalan 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, ikincilik şansı için rakibini yenerek Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR

İLK 11'LER...

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Auremir Dos Santos, Carl Medjani, John Boye, , , Delvin N'Dinga, Serhiy Rybalka, Robinho, Emre Kılınç,

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CANLI | Beşiktaş - Sivaspor
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