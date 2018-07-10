İşte Galatasaray'ın Henry Onyekuru'nun sözleşmesine ekleyeceği o madde

SABAH'ın 22 Mayıs'ta manşetine taşıdığı 'Takımı gençleştirmeliyiz" haberi bir bir gerçekleşiyor. Denayer, Ndiaye, Emre Akbaba, Ahmed Musa ve Trezeguet derken Galatasaray transferde sağ gösterip sol vurdu. Dün gizlice İstanbul'a getirilen 21 yaşındaki Henry Onyekuru sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Nijeryalı sol kanadın geçici transferi KAP'a bildirildi. Sarıkırmızılılar, bonservisi Everton'da olan Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu, İsviçre kampına katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

28 yaşındaki Muğdat'ı kulübeye transfer eden, Carrasso ve Hakan Balta gibi yaşlılara veda eden G.Saray'ın ilk yabancı takviyesi 21 yaşındaki Onyekuru oldu.

Teknik heyet, Onyekuru'nun futbol stilini ''Rodrigues- Bruma karışımı'' olarak yorumladı.

İspanyol oyuncu Juan Mata'nın babası, Onyekuru'nun menajeri. 8 milyon Euro karşılığında gerçekleşen Everton'a transfer sürecinde ise Belçika piyasasına hakim İranlı Mogi Bayat devreye girdi.

Everton'a transferi öncesinde Schalke ve PSG'nin de aralarında yer aldığı 40'a yakın takım, kulübü AS Eupen'e resmi teklif yaptı.

Nijerya ile Dünya Kupası'na gidemeyen Onyekuru, Devler Ligi için Galatasaray'a geldi.

Diz iç bağ yırtığı nedeniyle 23 Aralık 2017'den beri sahalardan uzak olan (Nisan'dan sonra altyapıda oynadı) Onyekuru'nun sağlık kontrolü oldukça kapsamlı yapıldı ve sözleşmeye olası diz sakatlığına karşılık tek taraflı fesih maddesi koyulacağı öğrenildi.

10 MADDEDE ONYEKURU

-UZUN adı Henry Chukwuemeka Onyekuru, 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. Hem sol kanat hem de hücumda forma giyebiliyor. 1.75 boyunda olan ve sürati ile öne çıkan futbolcunun en büyük eksisi olarak fizik gücü gösterilmekte.

-BITIRICILIK konusunda ön plana çıkan isim, ceza sahası dışından şut denemeleriyle dikkat çekiyor.

-BELÇIKA'NIN AS Eupen takımında 2015-16 sezonunda 19 maçta 5 gol, 2016-2017'de ise 41 maçta 25 gol attı, 9 asist yaptı.

-SERGILEDIĞI performans sonrası 8 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu.

-İNGILTERE'DEN çalışma izni alamadığı için Belçika'nın önde gelen ekiplerinden Anderlecht'e kiralandı.

-ANDERLECHT ile de 6'sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere 28 maçta 2 bin 4 dakika süre aldı ve 10 gol attı.

-GEÇTIĞIMIZ sezon diz iç bağında yırtık sorunu yaşayan oyuncu, 120 gün sahalardan uzak kaldı.

-YAŞADIĞI sakatlığa rağmen Belçika Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilmeyi başardı.

-YAŞADIĞI ağır sakatlık nedeniyle Nijerya kadrosuyla Dünya Kupası'na gitme şansını kaçırdı.

TANER KARAMAN



G.SARAY KALİNİC'I İSTİYOR

Milan'dan kiralık olarak bir başka takıma gitmesi söz konusu olan Nikola Kalinic, sarı-kırmızılı takımın gündeminde. Hırvat santrforun menajeri Tomislav Erceg, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Kalinic'le ilgileniyor. Ancak Kalinic, Milan'ın oyuncusu. Ayrıca Atletico Madrid ve Sevilla da onunla ilgileniyor. Kiralık olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağına, hangi teklifin daha geçerli olduğuna Milan karar verecek. Sonrasında biz sözümüzü söyleyeceğiz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, başarılı bir kulüp olduğunu biliyoruz" dedi.