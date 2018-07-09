Galatasaray'a Dembele teklifi

Teknik Direktörü Pochettino'nun gözden çıkardığı Tottenham'ın yıldız futbolcusu Mousa Dembele'nin Galatasaray'a transferi gündeme geldi. Bir yandan ayağını yorganına göre uzatması, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde varlık göstermek için güçlü bir kadro kurması gereken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Fotomaç'ın haberine göre Teknik Direktör Pochettino'nun gözden çıkardığı Tottenham'ın yıldız futbolcusu Mousa Dembele'nin Galatasaray'a transferi gündeme geldi. Tottenham menajeri Pochettino'nun 30 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını ve doğru bir teklifle sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini ilettiler. Yönetim ise haftada 80 bin sterlin, yılda ise 4.1 milyon sterlin kazanan Belçikalı yıldızın yıllık maliyetini karşılasalar bile Tottenham'ın istediği bonservis bedelini karşılamalarının imkansız olduğunu iletti. Dembele ismini sunan menajerlere, 'Kiralık olarak getirebilirseniz görüşebiliriz' denildi. Şimdi gözler Dembele ve Tottenham'dan gelecek yanıta çevrildi. Dembele, top sürme ve sahip olma özellikleri nedeniyle Avrupa'nın en iyi 'box to box' orta sahalarından biri olarak kabul edilmektedir.