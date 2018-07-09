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'a teklifi

Teknik Direktörü Pochettino'nun gözden çıkardığı Tottenham'ın yıldız futbolcusu Mousa 'nin 'a transferi gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 09.07.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 11:40
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'a teklifi
Galatasaray'a Dembele teklifi

Bir yandan ayağını yorganına göre uzatması, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde varlık göstermek için güçlü bir kadro kurması gereken 'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

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'a teklifi
Galatasaray'a Dembele teklifi

Fotomaç'ın haberine göre Teknik Direktör Pochettino'nun gözden çıkardığı Tottenham'ın yıldız futbolcusu Mousa 'nin 'a transferi gündeme geldi.

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'a teklifi
Galatasaray'a Dembele teklifi

Tottenham menajeri Pochettino'nun 30 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını ve doğru bir teklifle sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini ilettiler.

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'a teklifi
Galatasaray'a Dembele teklifi

Yönetim ise haftada 80 bin sterlin, yılda ise 4.1 milyon sterlin kazanan Belçikalı yıldızın yıllık maliyetini karşılasalar bile Tottenham'ın istediği bonservis bedelini karşılamalarının imkansız olduğunu iletti.

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'a teklifi
Galatasaray'a Dembele teklifi

ismini sunan menajerlere, "Kiralık olarak getirebilirseniz görüşebiliriz" denildi.

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'a teklifi
Galatasaray'a Dembele teklifi

Şimdi gözler ve Tottenham'dan gelecek yanıta çevrildi.

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'a teklifi
Galatasaray'a Dembele teklifi

, top sürme ve sahip olma özellikleri nedeniyle Avrupa'nın en iyi "box to box" orta sahalarından biri olarak kabul edilmektedir.

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