CANLI | Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. 19.00'da başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Barış Şimşek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY

İLK 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Papiss Cisse

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Henry, Mitroglou