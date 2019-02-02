Ümit Davala'dan hakem Alper Ulusoy'a eleştiri yağmuru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana'da yaşayan babası Talat Terim'in bir süredir devam eden rahatsızlığının artması nedeniyle basın toplantısına katılmazken, Yardımcı Antrenör Ümit Davala katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Dava, normalde hep ileride basan, topu karşı sahada kabul ettiren bir Galatasaray olması gerekirken, ilk yarının sonunda talihsiz bir gol yediklerini söyledi. İkinci yarının başında eşitliği yakaladıklarını aktaran Davala, final pasları olmayan bir sürü pozisyona girdiklerini belirtti.



"BİZİM İÇİN BURADA KAYBEDİLEN İKİ PUAN VAR"

Davala, konuşmasını şöyle tamamladı:

"1-1 biten maç, bizim için iki puan kaybı demektir. Bu kadar iyi olmayan bir Galatasaray sahaya çıkıp 1-1 berabere kalıyorsa, bu bizim ayıbımızdır. Maçın hemen 2-3. dakikasında Luyundaima'ya verilen bir sarı kart var. Bu karşı karşıya pozisyondaydı. Ondan sonra Alanyaspor'un arkadan yapılan faulleri vardı. Hiç kart gösterilmedi. Hakemin biraz daha ince davranması gerekiyor. Bu maçlar artık bizim için final maçları. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden biraz daha hassas olmaları gerekiyor. İkinci yarı, 4 dakika uzatma verildi. Bu tür çok duran maçlarda 6-7 dakika uzatma veriliyor. Dört dakika uzatma veriliyor, 3 dakika 40 saniye sonra maç bitiriliyor. Bunu Alper Ulusoy'a sormak lazım 'Acelesi mi vardı.' Bizim için burada kaybedilen iki puan var."