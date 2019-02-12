Fenerbahçe avantajı Islam Slimani ile kaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Zenit'i 1-0 yenerek rövanş için avantaj yakaladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarının da desteğini alarak oldukça yüksek tempoda başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 21. dakikada İslam Slimani'yle buldu. İlk yarıda rakip kalede fazla gözükmeyen Zenit'in 44. dakikada Robert Mak'la kullandığı penaltıyı Harun Tekin kurtardı ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda rakibi karşısında iyi bir savunma yapan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Fenerbahçe, 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak rövanş maçında gol atması durumunda her türlü tek farklı yenilgide bile tur atlayacak.

FENERBAHÇE 1-0 ZENIT (MAÇ SONUCU)

21' Islam Slimani

HARUN TEKİN'DEN BİR PENALTI KURTARIŞI DAHA

Harun Tekin, kurtardığı penaltı vuruşlarına bir yenisini Zenit karşısında ekledi. Zenit'in 44. dakikada kullandığı penaltı atışını Harun, soluna uzanarak kurtardı. Harun bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında da birer penaltı vuruşunda gole izin vermemişti. Harun Tekin, 2014-2015 sezonundan bu yana kalesine atılan 25 penaltının 11'ini kurtararak da önemli bir istatistiğe imza atmış oldu.

SLİMANİ'DEN 67 GÜN SONRA GOL

Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu Slimani, 67 gün sonra gol attı. Performansıyla çok eleştirilen Slimani, Zenit karşısında sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer gol atan Slimani, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını ise 3'e yükseltti.

ISLA CEZALI

Fenerbahçe'de Şilili futbolcu Mauricio Isla, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 3. kez sarı kart gören Isla, rövanş maçında forma giyemeyecek.

ALPER POTUK, 3 AYI AŞKIN SÜRE SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, 3 ayı aşkın bir süre sonra sahalara döndü. Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım 2018'deki Galatasaray derbisinde forma giyen Alper, sakatlığından sonra Zenit maçıyla formasına kavuştu. Alper, 84. dakikada Victor Moses'in yerine oyuna dahil oldu.

SADIK ÇİFTPINAR BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin stoperi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinin ilk Avrupa maçında gösterdiği performansla beğeni topladı. Zenit ataklarında yaptığı müdahalelerle tehlikeleri savuşturan Sadık, maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Sadık, taraftarın da sık sık alkışını aldı.

RUS TAKIMLARINA KARŞI İÇ SAHADA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Rus takımlarına karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Rusya temsilcilerine karşı iç sahada 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Daha önce iç sahada CSKA Moskova ve Lokomotif Moskova'yı yenen Fenerbahçe, Zenit'i de eli boş gönderdi. Sarı-lacivertliler, Spartak Moskova ve Krasnodar'la da Kadıköy'de berabere kalmıştı.

AVRUPA LİGİ'NDE KADIKÖY'DE KALESİNİ KAPATIYOR

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynadığı 4. maçında da gol yemedi. Gruplarda Spartak Trnava ve Anderlecht'i 2-0'la geçen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'le de 0-0 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Zenit karşısında da iç sahada kalesini gole kapatmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

14. dakikada boşta kalan topu kapan Valbuena, soldan bindiren Hasan Ali'yi gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından şutunu attı ancak top yandan auta gitti.

18. dakikada Eljif Elmas'la verkaç yaparak topu alan Moses, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Savunmanın ayak koyduğu top az farkla kornere gitti.

20. dakikada Valbuena, Isla'dan aldığı pasla son çizgiye inip tekrar Isla'yı gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan yıldız oyuncunun sert şutunda savunma son anda araya girip topu kornere gönderdi.

21. dakikada Valbuena'nın kullandığı korner atışında Sadık kafayı vurdu. Savunmadan seken topa bekletmeden vuran Slimani, takımını öne geçiren isim oldu. 1-0

24. dakikada Isla, savunmanın arkasına sarkan Eljif'i gördü. Topla buluşan genç futbolcu, ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Lunev bu pozisyonda gole izin vermedi.

27. dakikada Eljif, Moses'le yaptığı paslaşmanın ardından çok sert vurdu. Kaleci Lunev'in sektirdiği top kornere çıktı.

43. dakikada Anyukov'un sağdan ortasında Driussi topa müdahale etmek isterken Mehmet Topal'ın hamlesiyle yerde kaldı. Hakem Buquet bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelen Mak sert vurdu ancak Harun'un dokunduğu top üst direğe çarptı. Harun direkten dönen topu tekrar kontrol etmeyi başardı ve gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sıfırdan ortasına altıpasın sağında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Valbuena'nın pasıyla sağda topla buluşan Isla, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası dışında bulunan Eljif Elmas'a çıkardı. Makedon futbolcunun gelişine yerden vuruşunda, top kalecide kaldı.

60. dakikada Isla ile yaptığı verkaçla sağdan ceza sahasına giren Valbuena'nın sol ayağıyla plase vuruşunda, kaleci topu kontrol etti.

63. dakikada Mak'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Slimani'den seken top arkada Rakitskiy'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yerden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ruddy Buquet, Guillaume Debart, Julien Pacelli (Fransa)

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Sadık Çiftpınar, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas (Dk. 72 Ayew), Moses (Dk. 84 Alper Potuk), Valbuena (Dk. 90+2 Neustaedter), Slimani

ZENİT: Lunev, Anyukov, Rakitskiy, Ivanovic, Nabiullin (Dk. 61 Smolnikov), Kranevitter, Barrios, Hernani, Driussi (Dk. 74 Azmoun), Mak (Dk. 85 Marchisio), Dzyuba

GOL: Dk. 21 Slimani (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 5 Rakitskiy, Dk. 40 Anyukov, Dk. 68 Mak (Zenit), Dk. 14 Isla, Dk. 31 Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)