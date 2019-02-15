CANLI | Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. VAR hakemi ise Yaşal Kemal Uğurlu. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ

Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek. Süper Lig'de 22. haftaya Beşiktaş 36 puan ve 3'üncü, Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 4'üncü sırada girdi.

QUARESMA DÖNÜYOR

Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Portekizli futbolcunun yarın oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği teknik direktör Şenol Güneş'in kararı sonrası netlik kazanacak. Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Quaresma 2 haftalık aranın ardından yeniden takımına dönecek.

DÖRT FUTBOLCU DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

OĞUZHAN FORMA GİYEMEYECEK

Gözünde sorun yaşayan Oğuzhan Özyakup'un yarın oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan ve 2-3 gün dinlendirileceği açıklanan Oğuzhan'ın yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

GUILHERME UMUTLU

Ev sahibi ekibin Brezilyalı oyuncusu Guilherme Costa Marques karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın saygı duyulan büyük bir takım olduğunu belirtti. İç sahada iyi bir takım olduklarını belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Yapmamız gereken maça iyi konsantre olmak. İyi bir sonuç alacağız." dedi.