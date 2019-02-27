Hatayspor - Galatasaray (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanş maçında Galatasaray ile Hatayspor, Hatay'da karşılaşıyor. İlk maçı Galatasaray sahasında 2-0 kazanmıştı. Rövanş maçında tur atlayan taraf adını yarı finale yazdıracak.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 14:00'te başlayacak maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebileceksiniz.
HATAYSPOR: Ömer, Mehmet Tayfun, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan.
GALATASARAY: İsmail, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Donk, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Muğdat