Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hatayspor - Galatasaray (CANLI)

- (CANLI)

çeyrek finali rövanş maçında ile , 'da karşılaşıyor. Saat 14:00'te başlayacak maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 13:07
Hatayspor - Galatasaray (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali rövanş maçında Galatasaray ile Hatayspor, Hatay'da karşılaşıyor. İlk maçı Galatasaray sahasında 2-0 kazanmıştı. Rövanş maçında tur atlayan taraf adını yarı finale yazdıracak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 14:00'te başlayacak maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebileceksiniz.

İLK 11'LER

HATAYSPOR: Ömer, Mehmet Tayfun, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan.

GALATASARAY: İsmail, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Donk, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Muğdat

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor - Galatasaray (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN