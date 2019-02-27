Hatayspor-Galatasaray maçında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi

Hatayspor ve Galatasaray arasında oynanan maçta, Hatayspor'un attığı 4. golde yaşanan 'topun çizgiyi geçip geçmemesi' konusu ortalığı karıştırdı. İşte o anlar... Hatayspor ve Galatasaray arasında oynanan maçta, Hatayspor'un attığı 4. golde yaşanan 'topun çizgiyi geçip geçmemesi' konusu ortalığı karıştırdı. İşte o anlar... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor'la Galatasaray karşılaştı. Maçın 88. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise tartışmaların odağındaydı. Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Hataysporlu futbolcu topu güçlükle içeri çevirdi. Tartışmalar da tam bu anda başladı. Topu kontrol etmek isteyen Galatasaray kalecisi İsmail Çipe bir anda bacakları arasından kaçırdı ve top ağlarla buluştu. Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve topun dışarıdan çevrildiğini belirtti. Maçın orta hakemi ise VAR incelemesi sonucu topun oyun alannını tamamen terk etmediğini söyleyerek golü geçerli kıldı. Bu pozisyonun ardından da büyük bir tartışma doğdu: Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?