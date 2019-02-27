Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Hatayspor-Galatasaray maçında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi

- maçında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi

ve arasında oynanan maçta, Hatayspor'un attığı 4. golde yaşanan 'topun çizgiyi geçip geçmemesi' konusu ortalığı karıştırdı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 27.02.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 16:43
Hatayspor-Galatasaray maçında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi

ve arasında oynanan maçta, Hatayspor'un attığı 4. golde yaşanan 'topun çizgiyi geçip geçmemesi' konusu ortalığı karıştırdı. İşte o anlar...

Hatayspor-Galatasaray maçında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 'la karşılaştı. Maçın 88. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise tartışmaların odağındaydı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor-Galatasaray maçında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi

'un sol kanattan geliştirdiği atakta Hataysporlu futbolcu topu güçlükle içeri çevirdi. Tartışmalar da tam bu anda başladı.

Hatayspor-Galatasaray maçında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi

Topu kontrol etmek isteyen kalecisi İsmail Çipe bir anda bacakları arasından kaçırdı ve top ağlarla buluştu.

Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve topun dışarıdan çevrildiğini belirtti.

Hatayspor-Galatasaray maçında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi

Maçın orta hakemi ise VAR incelemesi sonucu topun oyun alannını tamamen terk etmediğini söyleyerek golü geçerli kıldı.

Hatayspor-Galatasaray maçında top çizgiyi geçti mi geçmedi mi

Bu pozisyonun ardından da büyük bir tartışma doğdu: Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

BİZE ULAŞIN