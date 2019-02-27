Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Hatayspor - Galatasaray maçını A Spor canlı yayınlayacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca Muslera, Luyindama, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli'de Hatay'a götürülmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin, müsabakaya gençlerden ve Spor Toto Süper Lig'de az forma giyen futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcos Teixeira, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.

25. YARI FİNALİN PEŞİNDE

Galatasaray, Hatayspor'u elemesi durumunda bu kulvarda 25. kez yarı finale çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce 24 kez yarı final oynadı.

Tarihinde 22 kez finale çıkan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.

KUPA YOLU

Kupaya 5. turdan dahil olan Galatasaray, bu etapta TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u eleyerek çeyrek finale geldi.

Hatayspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor ve TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u eledi. Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlılar, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.