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  • Şenol Güneş: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!"

: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!"

Teknik Direktörü , Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına sert eleştirilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 10:37
Şenol Güneş: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!

Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği 3 golle berabere kalan 'ta maç sonrası soyunma odası adeta matem yeri gibiydi.

Şenol Güneş: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!

Yaklaşık 5 dakika süren bu sessizliği bozan isim teknik direktör oldu.

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Şenol Güneş: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!

Oyuncularına sert eleştirilerde bulunan Güneş şunları söyledi:

Şenol Güneş: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!

"İyi giden bir maçı ne hale getirdiniz!"

Şenol Güneş: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!

"Kalitenize yakışmayacak bir ikinci yarı oynadınız."

Şenol Güneş: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!

"3-0 öne geçtiğiniz bir maçta neden böyle panik oldunuz anlamak mümkün değil."

Şenol Güneş: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!

Güneş, konuşmasının devamında oyuncularına duyduğu güveni dile getirip, "Bu kaybı önümüzdeki maçlarda telafi edeceğinize inanıyorum" dedi.

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