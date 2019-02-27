Şenol Güneş: “İyi giden maçı ne hale getirdiniz!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına sert eleştirilerde bulundu. Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği 3 golle berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonrası soyunma odası adeta matem yeri gibiydi. Yaklaşık 5 dakika süren bu sessizliği bozan isim teknik direktör Şenol Güneş oldu. Oyuncularına sert eleştirilerde bulunan Güneş şunları söyledi: 'İyi giden bir maçı ne hale getirdiniz!' 'Kalitenize yakışmayacak bir ikinci yarı oynadınız.' '3-0 öne geçtiğiniz bir maçta neden böyle panik oldunuz anlamak mümkün değil.' Güneş, konuşmasının devamında oyuncularına duyduğu güveni dile getirip, 'Bu kaybı önümüzdeki maçlarda telafi edeceğinize inanıyorum' dedi.