Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Ersun Yanal: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

'nin 3-0'dan 3-3'ü bulduğu derbisine 'ın devre arasındaki soyunma odası konuşması damga vurdu.

VOLKAN DEMİR Spor galerileri
Giriş Tarihi: 27.02.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 10:36
Ersun Yanal: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

Derbi sona erdi ama F.Bahçe'nin muhteşem geri dönüşünün yankıları sürüyor.

Ersun Yanal: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

En çok merak edilen konu ise devre arasında soyunma odasında neler olduğu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ersun Yanal: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

Sadık maçtan sonra bu konuyla ilgili ipuçlarını, "Ersun hoca devre arasında inanırsak başaracağımızı anlattı" diyerek verdi.

Ersun Yanal: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

Takımı hayata döndürüp kendine getiren Yanal'ın konuşmasının detayları şöyleydi:

Ersun Yanal: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

"Tribündeki taraftardan da mı utanmıyorsunuz? Oldu olacak ikinci yarıya çıkmayalım en fazla hükmen 3-0 yazılsın."

Ersun Yanal: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

"Kendine güvenmeyen varsa ikinci yarıya çıkmasın. Biz o sahaya gerekirse 8 kişi çıkarız yine de şerefimizle oynarız."

Ersun Yanal: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

BU CAMİAYA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ İNSANLARI ÜZDÜĞÜMÜZ YETER

Hızını alamayan Teknik Direktörü Yanal en keskin cümleyi de şöyle ifade etti:

BİZE ULAŞIN