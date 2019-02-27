Ersun Yanal: Samandıra’ya gider eşyalarımızı toplarız

Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3'ü bulduğu Beşiktaş derbisine Ersun Yanal'ın devre arasındaki soyunma odası konuşması damga vurdu. Derbi sona erdi ama F.Bahçe'nin muhteşem geri dönüşünün yankıları sürüyor. En çok merak edilen konu ise devre arasında soyunma odasında neler olduğu... Sadık maçtan sonra bu konuyla ilgili ipuçlarını, 'Ersun hoca devre arasında inanırsak başaracağımızı anlattı' diyerek verdi. Takımı hayata döndürüp kendine getiren Yanal'ın konuşmasının detayları şöyleydi: 'Tribündeki taraftardan da mı utanmıyorsunuz? Oldu olacak ikinci yarıya çıkmayalım en fazla hükmen 3-0 yazılsın.' 'Kendine güvenmeyen varsa ikinci yarıya çıkmasın. Biz o sahaya gerekirse 8 kişi çıkarız yine de şerefimizle oynarız.' BU CAMİAYA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ İNSANLARI ÜZDÜĞÜMÜZ YETER Hızını alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal en keskin cümleyi de şöyle ifade etti: